"Буде їм дуже важко". Командувач Нацгвардії висловився про удари по Криму

Він розповів про масштабування Нацгвардією дронового контролю неба над Донецьком і Маріуполем.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів - тим краще робитимемо", - заявив командувач НГУ.

Робота по Криму

Відповідаючи на питання про логістику ворога в Криму, Півненко заявив, що цим напрямком займаються Сили безпілотних систем на чолі з командувачем Робертом "Мадяром" Бровді.

"По Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр. Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально", - заявив він.

Він також наголосив, що українські військові мають намір ускладнити забезпечення російського угруповання.

"Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко", - зауважив Півненко.

Росіяни б'ють по цивільних

Командувач НГУ зазначив, що окупанти також ріжуть українські логістичні ланцюги на 20-30 км вглиб.

"Ми це розуміємо, з цього і виходимо. Вони, оскільки не можуть протиставити значущого на фронті, б'ють по цивільних, по енергетиці", - заявив він.