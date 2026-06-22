"Буде їм дуже важко". Командувач Нацгвардії висловився про удари по Криму

Сили оборони України працюють на перекриття логістики росіян. Сили безпілотних систем (СБС) активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляє РБК-Україна про це розповів командувач Нацгвардії, генерал-майор Олександр Півненко інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"
Він розповів про масштабування Нацгвардією дронового контролю неба над Донецьком і Маріуполем.
"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів - тим краще робитимемо", - заявив командувач НГУ.
Відповідаючи на питання про логістику ворога в Криму, Півненко заявив, що цим напрямком займаються Сили безпілотних систем на чолі з командувачем Робертом "Мадяром" Бровді.
"По Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр. Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально", - заявив він.
Він також наголосив, що українські військові мають намір ускладнити забезпечення російського угруповання.
"Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко", - зауважив Півненко.
Командувач НГУ зазначив, що окупанти також ріжуть українські логістичні ланцюги на 20-30 км вглиб.
"Ми це розуміємо, з цього і виходимо. Вони, оскільки не можуть протиставити значущого на фронті, б'ють по цивільних, по енергетиці", - заявив він.
Протягом вихідних у тимчасово окупованому Криму сталася серія атак на російські військові об'єкти та інфраструктуру.
Так, у ніч на 20 червня на півострові пролунали вибухи, після яких виникла масштабна пожежа на Таврійській ТЕС поблизу Сімферополя. Вже наступної ночі Крим зазнав нової атаки безпілотників.
Серед цілей був порт у Керчі, який російська армія використовує для логістики та забезпечення угруповання військ на південному напрямку.
Згодом президент України Володимир Зеленський розповів про результати нічної операції українських сил.
За оцінкою аналітиків, Україна продовжує системно завдавати ударів по військовій та логістичній інфраструктурі окупантів у Криму.
Детальніше про наслідки атак на півострові протягом вихідних РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.