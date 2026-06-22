"Им будет очень тяжело". Командующий Нацвардией высказался об ударах по Крыму

Он рассказал о расширении Национальной гвардией масштабов контроля с помощью дронов над Донецком и Мариуполем.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем лучше мы будем действовать", - заявил командующий НГУ.

Работа в Крыму

Отвечая на вопрос о логистике врага в Крыму, Пивненко заявил, что этим направлением занимаются Силы беспилотных систем во главе с командующим Робертом "Мадяром" Бровди.

"На Крыме работают Силы беспилотных систем, Мадяр. Они хорошо знают, что делают. Могу только сказать: давите как можно сильнее", - заявил он.

Он также подчеркнул, что украинские военные намерены затруднить снабжение российской группировки.

"Перекроем врагу логистику так, что им будет очень тяжело", - отметил Пивненко.

Россияне наносят удары по гражданским

Командующий НГУ отметил, что оккупанты также перерезают украинские логистические цепочки на 20-30 км вглубь.

"Мы это понимаем и исходим из этого. Поскольку они не могут противопоставить нам ничего значимого на фронте, они наносят удары по гражданскому населению и по энергетике", - заявил он.