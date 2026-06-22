"Им будет очень тяжело". Командующий Нацвардией высказался об ударах по Крыму

Силы обороны Украины работают над перекрытием логистики россиян. Силы беспилотных систем (СБС) активно действуют, в частности, во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина"
Он рассказал о расширении Национальной гвардией масштабов контроля с помощью дронов над Донецком и Мариуполем.
"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем лучше мы будем действовать", - заявил командующий НГУ.
Отвечая на вопрос о логистике врага в Крыму, Пивненко заявил, что этим направлением занимаются Силы беспилотных систем во главе с командующим Робертом "Мадяром" Бровди.
"На Крыме работают Силы беспилотных систем, Мадяр. Они хорошо знают, что делают. Могу только сказать: давите как можно сильнее", - заявил он.
Он также подчеркнул, что украинские военные намерены затруднить снабжение российской группировки.
"Перекроем врагу логистику так, что им будет очень тяжело", - отметил Пивненко.
Командующий НГУ отметил, что оккупанты также перерезают украинские логистические цепочки на 20-30 км вглубь.
"Мы это понимаем и исходим из этого. Поскольку они не могут противопоставить нам ничего значимого на фронте, они наносят удары по гражданскому населению и по энергетике", - заявил он.
В течение выходных во временно оккупированном Крыму произошла серия атак на российские военные объекты и инфраструктуру.
Так, в ночь на 20 июня на полуострове раздались взрывы, после которых возник крупный пожар на Таврической ТЭС вблизи Симферополя. Уже на следующую ночь Крым подвергся новой атаке беспилотников.
Среди целей был порт в Керчи, который российская армия использует для логистики и обеспечения группировки войск на южном направлении.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах ночной операции украинских сил.
По оценкам аналитиков, Украина продолжает системно наносить удары по военной и логистической инфраструктуре оккупантов в Крыму.
Подробнее о последствиях атак на полуострове в течение выходных РБК-Украина собрало в отдельном материале.