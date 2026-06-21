Крим покладе Москву: "Мадяр" розповів "рецепт" щодо окупованого півострова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Мадяра".

"Москва та бункерний дідо до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі "острів". Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок, типу плюс "внутрішня азовська водойма РФ" і т.д.", - зазначив "Мадяр".

За його словами, попри те, Крим у якості плацдарму для атак на Україну - то вже військовий абсурд.

"Далі працює рецепт борщу від Волелюбного Українського Птаха: повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, ТОТАЛЬНІ ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун, тощо…", - зазначив "Мадяр".

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Він наголосив, що українці вже на окупованій території. Через дії Сил оборони у Криму закриті мости та дороги, темрява, шум та стрес.

"Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться корами та просто бережіться Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу. Крим покладе Москву, це точка психологічного зламу, голка кощія-сухоребрика у нас під носом хована. Усі диктатури руйнуються раптово, згадайте будь-який приклад", - додав командувач.