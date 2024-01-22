Британия зафіксувала збройні поставки Північної Кореї до РФ та передала їх в ООН

"Великобританія надала групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажоперевезень до Росії в рамках спроби ініціювати офіційне розслідування угод з продажу зброї в порушення міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у виданні, наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року.

У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

Так, напередодні Путін зустрівся в Кремлі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей під час її візиту до РФ. За словами представника Кремля, вони обговорили "подальший розвиток відносин у всіх сферах, включаючи чутливі".

Три кораблі з Північної Кореї до РФ

Зазначається, що неоприлюднена доповідь британської розвідки містить знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких три російські кораблі - "Майя", "Ангара" і "Марія" - завантажують контейнери у відродженому північнокорейському порту Наджін перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Агентство заявило, що не може ідентифікувати, що конкретно було в контейнерах. Втім, це сталося після того, як минулого тижня США оголосили, що минулого тижня балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.

Заява представника ООН з приводу поставок

Звіт разом з іншими доказами від США та інших країн був наданий групі експертів ООН з питань північнокорейського роззброєння.

Очікується, що спеціалісти наступного місяця опублікують свій перший остаточний звіт щодо даного питання на тлі вже наявної інформації передачі зброї КНДР до Росії.

Фото: підтвердження передачі вантажів з КНДР до РФ на супутникових знімках Великої Британії (www.theguardian.com)