Британия зафиксировала оружейные поставки Северной Кореи в РФ и передала их в ООН

Российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков Великобритании. Это происходит на фоне обвинений в снабжении Пхеньяном ракет и снарядов для Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский отчет, опубликованный в The Guardian .
"Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций", - говорится в сообщении.
Как отмечают в издании, Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов российскому правительству для войны в Украине с момента встречи Владимира Путина с Ким Чен Ином на далеком востоке РФ в сентябре прошлого года.
В сообщении предполагается, что двусторонние отношения двух диктаторских стран расширяются.
Так, накануне Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй во время визита в РФ . По словам представителя Кремля, они обсудили "дальнейшее развитие отношений во всех областях, включая чувствительные".
Отмечается, что обнародованный доклад британской разведки содержит снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля - "Майя", "Ангара" и "Мария" - загружают контейнеры в возрожденном северокорейском порту Наджин перед тем, как пройти транзитом в русских портов на Дальнем Востоке.
Агентство заявило, что не может идентифицировать, что конкретно было в контейнерах. Однако это произошло после того, как на прошлой неделе США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине.
Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.
Ожидается, что специалисты в следующем месяце опубликуют свой первый окончательный отчет по данному вопросу на фоне имеющейся информации передачи оружия КНДР в Россию.
Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.
Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Впоследствии в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.
Недавно в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.
Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.