Британия зафиксировала оружейные поставки Северной Кореи в РФ и передала их в ООН

"Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций", - говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов российскому правительству для войны в Украине с момента встречи Владимира Путина с Ким Чен Ином на далеком востоке РФ в сентябре прошлого года.

В сообщении предполагается, что двусторонние отношения двух диктаторских стран расширяются.

Так, накануне Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй во время визита в РФ . По словам представителя Кремля, они обсудили "дальнейшее развитие отношений во всех областях, включая чувствительные".

Три корабля из Северной Кореи в РФ

Отмечается, что обнародованный доклад британской разведки содержит снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля - "Майя", "Ангара" и "Мария" - загружают контейнеры в возрожденном северокорейском порту Наджин перед тем, как пройти транзитом в русских портов на Дальнем Востоке.

Агентство заявило, что не может идентифицировать, что конкретно было в контейнерах. Однако это произошло после того, как на прошлой неделе США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине.

Заявление представителя ООН по поставкам

Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.

Ожидается, что специалисты в следующем месяце опубликуют свой первый окончательный отчет по данному вопросу на фоне имеющейся информации передачи оружия КНДР в Россию.

Фото: подтверждение передачи грузов из КНДР в РФ на спутниковых снимках Великобритании (www.theguardian.com)