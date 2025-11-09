Британія посилює оборону Бельгії після неодноразового вторгнення дронів

Дрони паралізували роботу європейських аеропортів

Варто зазначити, що за останній тиждень дрони неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжа, що призвело до значних перебоїв у повітряному русі.

Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони, але лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".

Подібні інциденти зафіксовано й у Швеції, де аеропорти також тимчасово зупиняли роботу.

У Німеччині вже припускають можливий зв’язок між появою дронів та дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для фінансування кредиту Україні.

Російські активи

Нагадаємо, що міжнародні партнери України вже тривалий час шукають способи покриття дефіциту державного бюджету на 2025 рік.

Одним із розглянутих варіантів є створення так званого "репараційного кредиту", що дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.

Водночас, затримка з ухваленням рішень не створює критичних ризиків для держави, оскільки фінансові потреби на поточний рік вже забезпечені.

Відомо також, що Єврокомісія наразі готує новий план фінансування України, а детальніше про можливі варіанти можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.