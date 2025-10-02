ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Репараційний кредит це план А для України на наступний рік, - Підласа

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 10:30
UA EN RU
Репараційний кредит це план А для України на наступний рік, - Підласа Фото: Роксолана Підласа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Репараційний кредит із заморожених російських активів може стати головним джерелом підтримки України у 2026 році.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Репараційний кредит як головний інструмент

"Це один з кількох планів. І я би сказала, що ми і Єврокомісія схиляємося до того, що це план А", - наголосила Підласа, відповідаючи на питання про репараційний кредит.

За її словами, зараз на Заході активно обговорюють конфіскацію заморожених російських активів на користь України.

"Вода камінь точить. Насправді велика кількість експертів і політиків на Заході постійно говорять про те, що ці російські активи потрібно конфіскувати на користь України", - сказала вона.

Як може працювати механізм

Підласа пояснила, що Єврокомісія пропонує план, за яким заморожені активи де-факто передаються Україні.

"Єврокомісія або Special Purpose Vehicle, яка їй підконтрольна, випускає безвідсоткові цінні папери, на які обмінює ці гроші. Тобто в Euroclear залишаються цінні папери, а активи передаються в користування Україні", - пояснила депутатка.

Водночас вона підкреслила, що не йдеться про всі 185 млрд євро, заморожених у Euroclear.

"Від них потрібно відняти 45 млрд євро, з яких ЄС буде надалі отримувати прибутки для компенсації грошей, які нам вже дали країни G7 в рамках ERA Loans в цьому році", - зазначила Підласа.

Сума і учасники процесу

"Мова йде про 185 мінус 45 млрд євро", - уточнила голова бюджетного комітету. Вона додала, що частина активів повинна залишитися у Euroclear, щоб вони й надалі приносили прибутки.

Крім того, можливим учасником цього механізму можуть стати Велика Британія та США.

"Вони можуть це зробити, але поки що немає ніяких, навіть попередніх рішень з їх боку", - сказала Підласа. Водночас вона нагадала, що Британія та Канада вже надали Україні свою частку в межах ERA Loans.

Кошти для бюджету

За словами Підласи, Україні не обов’язково отримувати всю суму кредиту за один рік. "Не те, що необов'язково - нам все і не дадуть. Ці 140 млрд євро будуть виділятися в першу чергу орієнтуючись на потреби українського бюджету, верифіковані МВФ", - пояснила вона.

Депутатка додала, що МВФ наполягає на обмеженні дефіциту бюджету навіть під час повномасштабної війни.

Репарації з Росії

Нагадаємо, згідно з планом ЄС, з 2026 року Україна почне отримувати репарації від Росії. Вони будуть оформлені як "кредит" ЄС на 140 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.

Україна поверне цей "кредит" тільки в тому разі, якщо сама Росія виплатить їй репарації. У будь-якому разі Москва позбудеться цих грошей.

Російська Федерація Верховна рада
