Бельгійський аеропорт Льєжа зупинив роботу через дрон: що сталося цього разу
В аеропорту Льєжа зранку в п’ятницю знову зупинили повітряний рух через помічений у забороненій зоні дрон. Роботу обмежили майже на годину, що стало вже третім подібним інцидентом за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.
Повітряний рух в аеропорту Льєжа було призупинено у п’ятницю вранці після того, як авіадиспетчери Skeyes зафіксували дрон у забороненій зоні поблизу летовища.
За даними диспетчерської служби, обмеження почали діяти з 6:56 ранку і станом на майже 8:00 залишалися чинними.
Процедура безпеки передбачає негайне припинення польотів, щойно дрон виявляють у районі аеропорту.
Цього разу його помітили біля об’єктів FedEx. Це перший випадок появи такого пристрою вдень після серії нічних прольотів над аеропортами, військовими базами та іншими чутливими об’єктами.
В аеропорту зазначають, що вплив інциденту був мінімальним і спричинив затримку лише одного рейсу. Водночас це вже не перший подібний збій: у вівторок та четвер увечері польоти до та з Льєжа тимчасово зупиняли через аналогічні загрози. У четвер рух призупиняли кілька разів з 21:00 до 01:00, що вплинуло на чотири рейси.
Дрон також зафіксували над аеропортом Брюсселя у четвер близько 21:20, що ненадовго порушило роботу й там.
Невідомі дрони біля над Бельгією
Нагадаємо, що в ніч 1 листопада у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що безпілотники шпигували за винищувачами та боєприпасами.
Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони, але лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".
Вже у вечері 4 листопада у Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель знову помітили невідомі безпілотники.
Спецслужби Бельгії вважають, що за серією інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава - найімовірніше, Росія.