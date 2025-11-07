Бельгійський аеропорт Льєжа зупинив роботу через дрон: що сталося цього разу

В аеропорту Льєжа зранку в п’ятницю знову зупинили повітряний рух через помічений у забороненій зоні дрон. Роботу обмежили майже на годину, що стало вже третім подібним інцидентом за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF .

Повітряний рух в аеропорту Льєжа було призупинено у п’ятницю вранці після того, як авіадиспетчери Skeyes зафіксували дрон у забороненій зоні поблизу летовища.

За даними диспетчерської служби, обмеження почали діяти з 6:56 ранку і станом на майже 8:00 залишалися чинними.

Процедура безпеки передбачає негайне припинення польотів, щойно дрон виявляють у районі аеропорту.

Цього разу його помітили біля об’єктів FedEx. Це перший випадок появи такого пристрою вдень після серії нічних прольотів над аеропортами, військовими базами та іншими чутливими об’єктами.

В аеропорту зазначають, що вплив інциденту був мінімальним і спричинив затримку лише одного рейсу. Водночас це вже не перший подібний збій: у вівторок та четвер увечері польоти до та з Льєжа тимчасово зупиняли через аналогічні загрози. У четвер рух призупиняли кілька разів з 21:00 до 01:00, що вплинуло на чотири рейси.

Дрон також зафіксували над аеропортом Брюсселя у четвер близько 21:20, що ненадовго порушило роботу й там.