Єврокомісія готує новий план фінансування України: які є варіанти
Єврокомісія розглядає спільний борг та двосторонні гранти для покриття дефіциту фінансування в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
За словами трьох джерел, знайомих з цим питанням, Європейська комісія розглядає можливість поповнення колосального дефіциту фінансування України за рахунок коштів, залучених зі спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів.
Ці дві можливості, які будуть викладені в документі Комісії з варіантами дій для Києва, який буде розповсюджено серед столиць найближчими тижнями, додаються до так званого варіанту "репараційного кредиту".
Згідно з інформацією трьох джерел, знайомих із процесом, ці варіанти будуть викладені у спеціальному документі Комісії, який розповсюдять серед європейських столиць найближчими тижнями.
Вони доповнять уже запропонований "репараційний кредит" на 140 мільярдів євро - ініціативу, що передбачає використання заморожених російських активів, які зберігаються у брюссельській кліринговій палаті Euroclear.
За словами джерел, репараційний кредит є кращим варіантом підтримки України для Комісії, попри відмову Бельгії підтримати цю схему на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в жовтні. Багато країн-членів, включаючи Німеччину та країни Балтії, поділяють цю думку.
Бельгія успішно пом'якшила висновки Ради минулого місяця, які зрештою доручили Комісії розробити "варіанти" для підтримки фінансових потреб Києва, в яких конкретно не згадувалося про використання російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пообіцяв заблокувати схему репараційних кредитів, якщо інші держави-члени не розділять юридичні та фінансові ризики, пов'язані з кредитом, а інші країни ЄС не використовуватимуть російські суверенні активи, що зберігаються у їхніх власних юрисдикціях разом з Бельгією.
За оцінками Комісії, в ЄС за межами Бельгії зберігаються російські суверенні активи на суму 25 мільярдів євро.
Німеччина, Франція та Люксембург є серед інших країн ЄС, які, як вважається, володіють частиною цих активів.
Російські активи
Нагадаємо, міжнародні партнери України вже тривалий час продовжують шукати способи покриття дефіциту державного бюджету на наступний рік.
Один із ключових варіантів - створення "репараційного кредиту", який дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.
Водночас Європейський Союз відклав ухвалення остаточного рішення щодо використання цих активів. Остаточне обговорення питання заплановане на грудень.
Як зазначалося раніше, зволікання не створює критичних ризиків для України, оскільки фінансові потреби держави на 2025 рік уже забезпечені.
Попри перенесення термінів, лідери ЄС наголосили, що залишаються відданими підтримці України й надалі надаватимуть необхідні ресурси для зміцнення її обороноздатності та протидії російській агресії.