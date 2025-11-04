ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати підозрілі дрони, але є нюанс

Бельгія, Вівторок 04 листопада 2025 02:43
UA EN RU
Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати підозрілі дрони, але є нюанс Ілюстративне фото: збройним силам Бельгії наказали збивати невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nieuwsblad.

Рішення було ухвалене після того, як останніми днями дрони були помічені над кількома військовими базами Бельгії.

Але головна умова полягає в тому, що дрони можна збивати лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".

Військовий керівник визав, що збити дрон - непросте завдання, адже вони літають вночі, невеликі та дуже маневрені. І часто зникають безслідно, коли прибуває поліція чи армія.

Крім того, зазначає видання, ресурси для боротьби з такими дронами у бельгійських збройних силах обмежені.

За словами Вансіни, зараз прискорюється програма з покращення захисту Бельгії від дронів.

За даними ЗМІ, виробника зброї FN Herstal попросили якомога швидше надати міністерству оборони спеціальні протидронні рушниці - потужну вогнепальну зброю, яка може сильно пошкодити дрони хмарою дрібних снарядів, зробивши їх некерованими.

Однак тут є ризик, оскільки підбитий дрон може пошкодити іншу військову техніку, якщо він впаде на землю.

Тому начальник Генштабу армії і наголосив, що солдати мають пам’ятати про потенційні побічні збитки під час збивання дрона.

Дрони в повітряному просторі Бельгії

Як писало РБК-Україна, в ніч на 1 листопада в Бельгії зафіксували невідомі дрони. Їх помітили над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя. На місце події приїхала поліція, однак нічого не виявила.

Пізніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що невідомі дрони шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Урядовець прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що не бачить інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії.

Він зазначив, що зараз іде "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.

Кілька днів тому над однією з бельгійських військових баз також двічі помічали невідомі дрони. Після їх виявлення поліція і військова розвідка ініціювали розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Дрони
Новини
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа