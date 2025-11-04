Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати підозрілі дрони, але є нюанс
Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nieuwsblad.
Рішення було ухвалене після того, як останніми днями дрони були помічені над кількома військовими базами Бельгії.
Але головна умова полягає в тому, що дрони можна збивати лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".
Військовий керівник визав, що збити дрон - непросте завдання, адже вони літають вночі, невеликі та дуже маневрені. І часто зникають безслідно, коли прибуває поліція чи армія.
Крім того, зазначає видання, ресурси для боротьби з такими дронами у бельгійських збройних силах обмежені.
За словами Вансіни, зараз прискорюється програма з покращення захисту Бельгії від дронів.
За даними ЗМІ, виробника зброї FN Herstal попросили якомога швидше надати міністерству оборони спеціальні протидронні рушниці - потужну вогнепальну зброю, яка може сильно пошкодити дрони хмарою дрібних снарядів, зробивши їх некерованими.
Однак тут є ризик, оскільки підбитий дрон може пошкодити іншу військову техніку, якщо він впаде на землю.
Тому начальник Генштабу армії і наголосив, що солдати мають пам’ятати про потенційні побічні збитки під час збивання дрона.
Дрони в повітряному просторі Бельгії
Як писало РБК-Україна, в ніч на 1 листопада в Бельгії зафіксували невідомі дрони. Їх помітили над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя. На місце події приїхала поліція, однак нічого не виявила.
Пізніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що невідомі дрони шпигували за винищувачами та боєприпасами.
Урядовець прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що не бачить інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії.
Він зазначив, що зараз іде "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.
Кілька днів тому над однією з бельгійських військових баз також двічі помічали невідомі дрони. Після їх виявлення поліція і військова розвідка ініціювали розслідування.