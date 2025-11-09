Британия усиливает оборону Бельгии после неоднократного вторжения дронов

Дроны парализовали работу европейских аэропортов

Стоит отметить, что за последнюю неделю дроны неоднократно замечали над аэропортами Брюсселя и Льежа, что привело к значительным перебоям в воздушном движении.

Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные дроны, но только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".

Подобные инциденты зафиксированы и в Швеции, где аэропорты также временно останавливали работу.

В Германии уже предполагают возможную связь между появлением дронов и дискуссиями об использовании замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для финансирования кредита Украине.

Российские активы

Напомним, что международные партнеры Украины уже длительное время ищут способы покрытия дефицита государственного бюджета на 2025 год.

Одним из рассматриваемых вариантов является создание так называемого "репарационного кредита", что позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.

В то же время, задержка с принятием решений не создает критических рисков для государства, поскольку финансовые потребности на текущий год уже обеспечены.

Известно также, что Еврокомиссия сейчас готовит новый план финансирования Украины, а подробнее о возможных вариантах можно узнать в материале РБК-Украина.