Британия усиливает оборону Бельгии после неоднократного вторжения дронов

Великобритания срочно направляет экспертов и оборонное оборудование в Бельгию после серии опасных инцидентов с дронами, которые нарушили работу аэропортов и военных объектов.
Главнокомандующий британских вооруженных сил Ричард Найтон отметил, что бельгийская сторона обратилась в Лондон за помощью после того, как серия дронов заставила временно закрывать аэропорты, перенаправлять рейсы и приостанавливать полеты.
Оборудование и личный состав уже направляются в Бельгию. Какое именно оборудование отправляют и какое количество военных привлечено - британская сторона пока не раскрывает.
Найтон также отметил, что пока неизвестно, кто стоит за этими полетами беспилотников. В то же время он напомнил, что Россия на протяжении последних лет активно использует элементы "гибридной войны", хотя Москва традиционно отрицает любую причастность.
Стоит отметить, что за последнюю неделю дроны неоднократно замечали над аэропортами Брюсселя и Льежа, что привело к значительным перебоям в воздушном движении.
Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные дроны, но только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".
Подобные инциденты зафиксированы и в Швеции, где аэропорты также временно останавливали работу.
В Германии уже предполагают возможную связь между появлением дронов и дискуссиями об использовании замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для финансирования кредита Украине.
Напомним, что международные партнеры Украины уже длительное время ищут способы покрытия дефицита государственного бюджета на 2025 год.
Одним из рассматриваемых вариантов является создание так называемого "репарационного кредита", что позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.
В то же время, задержка с принятием решений не создает критических рисков для государства, поскольку финансовые потребности на текущий год уже обеспечены.
