Бойкот ПАСЕ и легализация игорного бизнеса: новости за 30 сентября

Глава Киевского городского совета Виталий Кличко подал в суд на главу Кабинета министров Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стра, кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 сентября - в материале РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения обучения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает Reuters. Так Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она сообщила в интервью LB.ua. По ее мнению, Украина в тот же момент должна и защищать свои интересы. "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - сказала она.

Глава Киевского городского совета Виталий Кличко подал в суд из-за решения о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации на главу Кабинета министров Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана. Сообщается, что Кличко подал два иска в Окружной административный суд Киева. В одном из исков он требует признать незаконными действия правительства о внесении представления президенту об увольнении. Второй иск направлен против главы Офиса президента Андрея Богдана. В нем отмечается, что Богдан превысил свои полномочия.

Половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Сообщается, что двое из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации. Также, как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, члены делегаций Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не принимать участие в открытии сессии, а также не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Данилюк пробыл на посту секретаря СНБО четыре месяца. Зеленский назначил его секретарем СБНО 28 мая 2019 года. В команде Зеленского он отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность.

Кабинет министров планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. В опубликованной Программе действий правительства указано, что увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - это залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечению его прав. Также в правительстве анонсируют, что в ближайшие 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.

Кабинет министров в ходе своего заседания одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительственного портала. Теперь документ будет внесен в Верховную раду. "Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - сказано в сообщении.

Украина пока не договорилась с Международным валютным фондом о новой трехлетней программе кредитования. Стороны продолжат переговоры в середине октября в Вашингтоне. Не исключено, что ударить по рукам с кредитором правительство Алексея Гончарука сможет не раньше конца года: после принятия госбюджета и завершения, по крайней мере, части судебных споров с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Кроме того, в МВФ не прочь получить личные гарантии от президента, что историю с ПриватБанком не отыграют обратно и власть не будет давить на руководство НБУ. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Украина активно готовится к отопительному сезону 2019 года. Обычно тепло в квартиры многоэтажек начинают подавать с 15 октября, но это может произойти и гораздо раньше при некоторых условиях. Так, в Киеве отопление могут начать подключать уже сейчас. Но коснется это в первую очередь ряда социальных учреждений - больниц, школ, детских садов.

Погода в Украине 1 октября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра. Синоптики сообщают, что завтра ночью и утром во всех областях порывы ветра 15-20 м/с.