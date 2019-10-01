Бойкот ПАРЄ та легалізація грального бізнесу: новини за 30 вересня

Голова Київської міської ради Віталій Кличко подав в суд на главу Кабінету міністрів Олексія Гончарука і главу Офісу президента Андрія Богдана, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести розслідувань за наказом інших країн, кабмін схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 30 вересня - в матеріалі РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести розслідувань за наказом інших країн. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами у понеділок під час відвідин навчання МВС біля Києва у селі Старе, повідомляє Reuters. Так Зеленський відповів на питання про те, чи буде розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера

Голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила про необхідність підтримання діалогу з Росією. Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua. На її думку, Україна в той же момент і повинна захищати свої інтереси. "Ми не можемо ігнорувати Росію. Ми повинні захищати свої інтереси, але знати, що відбувається", - сказала вона.

Голова Київської міської ради Віталій Кличко подав до суду за рішення про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації на главу Кабінету міністрів Олексія Гончарука і главу Офісу президента Андрія Богдана. Повідомляється, що Кличко подав два позови до Окружного адміністративного суду Києва. В одному з позовів він вимагає визнати незаконними дії уряду про внесенні подання президентові про звільнення. Другий позов спрямований проти глави Офісу президента Андрія Богдана. У ньому наголошується, що Богдан перевищив свої повноваження.

Половина литовської делегації оголосила про бойкот сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в підтримку України. Повідомляється, що двоє з чотирьох представників литовської делегації Емануеліс Зінгеріс і Симонас Гентвилас відмовилися від участі в сесії ПАРЄ через повернення Російської Федерації. Також, як повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, члени делегацій Литви, Латвії, Естонії та Грузії прийняли рішення не брати участь у відкритті сесії, а також не брати участі в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з поста секретаря Ради національної безпеки та оборони. Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці. Зеленський призначив його секретарем РБНО 28 травня 2019 року. В команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

Кабінет міністрів планує домовитися з Великобританією та Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок у 2020 році. У Програмі дій уряду вказано, що збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту - це запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав. Також в уряді анонсують, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі.

Кабінет міністрів у ході свого засідання схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Про це сказано у повідомленні на сайті урядового порталу. Тепер документ буде внесений до Верховної ради. "Також схвалено проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам", - сказано в повідомленні.

Україна поки не домовилася з Міжнародним валютним фондом про нову трирічну програму кредитування. Сторони продовжать переговори у середині жовтня у Вашингтоні. Не виключено, що вдарити по руках з кредитором уряд Олексія Гончарука зможе не раніше кінця року: після прийняття держбюджету і завершення, принаймні, частини судових спорів з екс-власником ПриватБанку Ігорем Коломойським. Крім того, у МВФ не проти отримати особисті гарантії від президента, що історію з ПриватБанком не відіграють назад і влада не буде тиснути на керівництво НБУ. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Україна активно готується до опалювального сезону 2019 року. Зазвичай тепло в квартири багатоповерхівок починають подавати з 15 жовтня, але це може статися набагато раніше за деяких умов. Так, у Києві опалення можуть почати підключати вже зараз. Але це торкнеться в першу чергу низки соціальних установ - лікарень, шкіл, дитячих садів.

Погода в Україні 1 жовтня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру. Синоптики повідомляють, що завтра вночі та вранці у всіх областях пориви вітру 15-20 м/с.