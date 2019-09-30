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Кабмин одобрил закон о легализации игорного бизнеса

Новости » Политика    30.09.2019 - 11:29
Кабмин одобрил закон о легализации игорного бизнеса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Законопроект внесут в Раду

Кабинет министров в ходе своего заседания в воскресенье, 29 сентября, одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительственного портала.

Теперь документ будет внесен в Верховную раду.

"Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Зеленский поручил принять законы до 1 декабря 2019 года.

Как писало РБК-Украина, ранее на бизнес-форуме в Турции глава государства анонсировал, что в Украине будут легализованы азартные игры. Зеленский подчеркнул, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря.

Стоит отметить, азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. В 2011 году народные депутаты ввели запрет еще и на онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер.

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