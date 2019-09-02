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Зеленский поручил Раде принять закон о легализации игорного бизнеса

Новости » Политика    02.09.2019 - 12:41
Зеленский поручил Раде принять закон о легализации игорного бизнеса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поручил Раде принять и закон о добыче янтаря

Президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский поручил принять законы до 1 декабря 2019 года.

"До 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря", - заявил он.

Напомним, ранее на бизнес-форуме в Турции Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. По его словам, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря.

РБК-Украина писало, что азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. В 2011-м депутаты ввели запрет еще и на онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер.

Также сегодня Зеленский поручил правительству Украины внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября.

Отметим, сейчас проходит заседании Кабинета министров. На этом заседении Гончарук пообещал рост экономики на 40%. Кроме этого, Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума.

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