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Литва объявила частичный бойкот ПАСЕ из-за Украины

Новости » Политика    30.09.2019 - 15:14
Литва объявила частичный бойкот ПАСЕ из-за Украины
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Делегаты группы Балтика+ отказались от участия в открытии сессии

Половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baltictimes.

Сообщается, что два из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.

Также, как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, члены делегаций Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не принимать участие в открытии сессии, а также не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

Сообщается, что сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протесте против возвращения РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Грузия выступила в поддержку Украины и выступила против восстановления права голоса России в ПАСЕ. По заявлению главы грузинской делегации Тамары Чугошвили, со стороны РФ исходят угрозы, с которыми сталкиваются Грузия и Украина.

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