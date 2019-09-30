Зеленский: Украина не будет вести расследований по приказу других стран

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения обучения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает Reuters.

На вопрос о том, будет ли расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, Зеленский заявил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

"Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна...Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что украинскую версию стенограммы разговора Зеленского и Трампа, которая состоялась после парламентских выборов в Украине, публиковать не будут.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы относительно усиления давления на РФ.

Кроме того, в Конгрессе США объявили начало процедуры импичмента Трампа.