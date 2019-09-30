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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 14:17
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (news.mspravka)

Завтра ночью и утром во всех областях сильные порывы ветра

Погода в Украине 1 октября ухудшиться, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики сообщают, что завтра ночью и утром во всех областях порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, что завтра на востоке, а именно в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, будут дожди. Кроме того, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.

Однако, в западных областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +16+18, ночью ожидается +9+11. Кроме того, тепло будет и в центре страны.

Восток Украины, кроме Херсонской и Крымской областей, будет без дождей. В частности, в Одесской области температура воздуха днем достигнет +20+22.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в период с 30 сентября по 3 октября погода будет преимущественно дождливой, однако осадки будут чередоваться с солнцем. Дожди будут на востоке страны.

Кроме того, в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.

В Украине объявили штормовое предупреждение Завтра в Украине ожидаются дожди
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