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Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана

Новости » Общество    30.09.2019 - 15:51
Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко подал иск из-за увольнения его с должности главы КГГА

Глава Киевского городского совета Виталий Кличко подал в суд из-за решения о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации на главу Кабинета министров Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что Кличко подал два иска в Окружной административный суд Киева. В одном из исков он требует признать незаконными действия правительства о внесении представления президенту об увольнении.

Второй иск направлен против главы Офиса президента Андрея Богдана. В нем отмечается, что Богдан превысил свои полномочия, подав письмо в Кабинет министров, которое стало основанием для рассмотрения представления об увольнении Кличко с должности главы КГГА. По мнению Кличко, такие вопросы являются исключительно в компетенции президента и правительства.

"Своими действиями Андрей Богдан, скорее всего, совершил уголовное преступление, когда, превысив свои полномочия, предусмотренные действующим законодательством, обратился в Кабмин. Кабмин принял участие в этом правонарушении и, скорее всего, они попытаются втянуть президента. Это может привести к незаконным действиям президента в том числе, поскольку президент говорил, что он сам готов уйти в отставку, если он на один шаг нарушит украинское законодательство", - сообщил адвокат Виталия Кличко Алексей Шевчук.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Позже в Верховную раду был подан законопроект о столице, который подразумевает проведение досрочных местных выборов в Киеве. Виталий Кличко подал свой альтернативный закон о столице, так как он не предполагает самоуправление и децентрализацию.

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