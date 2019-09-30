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Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Новости » Политика    30.09.2019 - 09:05
Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией
Фото: Елизавета Ясько (facebook.com)

Украина в тот же момент должна и защищать свои интересы

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

По ее мнению, Украина в тот же момент должна и защищать свои интересы.

"Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - сказала она.

Напомним, грузинская делегация не будет в полном составе принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузия поддерживает позицию Украины и еще пяти стран из-за возвращения России в состав Ассамблеи.

Как ранее сообщалось, делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что не будет принимать участия в осенней сессии организации.

РБК-Украина писало, что ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ.

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