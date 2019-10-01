Бойкот ПАСЕ и легализация игорного бизнеса: новости за 30 сентября

Коллаж РБК-Украина

Глава Киевского городского совета Виталий Кличко подал в суд на главу Кабинета министров Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стра, кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 сентября - в материале РБК-Украина