Бойкот ПАРЄ та легалізація грального бізнесу: новини за 30 вересня

Колаж РБК-Україна

Голова Київської міської ради Віталій Кличко подав в суд на главу Кабінету міністрів Олексія Гончарука і главу Офісу президента Андрія Богдана, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести розслідувань за наказом інших країн, кабмін схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 30 вересня - в матеріалі РБК-Україна