Бої на півночі Вовчанська та знищення російського Су-25 на Донбасі: новини за 13 травня

Учора, 13 травня 2024 року, ЗСУ вели роботу із зачистки північних околиць Вовчанська від росіян і знищили Су-25 окупантів у Донецькій області.

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська: де тривають бої в Харківській області

Українські воїни проводять зачистку північних околиць Вовчанська в Харківській області від росіян. При цьому почалися бої за село Стариця.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ

Також Генштаб заявляв, що почалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Українські воїни в Донецькій області знищили Су-25

Збройні сили України знищили російський літак у Донецькій області. А на Краматорському напрямку було зафіксовано 31 бойове зіткнення.

Зазначається, що ЗСУ знищили Су-25 росіян у Донецькій області.

У Байдена анонсували новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, США виділять Україні новий пакет допомоги. Салліван уточнив, що це станеться в наступні кілька днів.

Водночас радник Байдена не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги. Салліван сказав, що США намагаються прискорити темпи поставок озброєнь і знову визнав, що затримка з ними "поставила Україну в глухий кут".

"Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, - це постійний потік, тиждень за тижнем", - додав він.

Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр

Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом місяця.

"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, Данія має передати Україні 19 винищувачів.

Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум, - Вучич

Сербія покращить відносини з Україною, і найближчим часом проведе економічний форум між бізнесменами двох країн.

"Дуже хороша і коректна розмова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав президент Сербії Александар Вучич.

За його словами, вони обговорили і домовилися про поліпшення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн.

"Також посол Сербії найближчим часом повернеться до своїх обов'язків у Києві. Ми також говорили про європейський шлях обох країн і гостру необхідність встановлення миру", - додав лідер Сербії.

У тимчасово окупованому Сорокиному Луганській області вибухи: "приліт" по складу з БК

У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області сталися вибухи у понеділок, 13 травня. "Приліт" зафіксовано по складу з боєприпасами.

Повідомляється, що після "прильоту" за складом окупантів у Сорокине почалася детонація снарядів. Місцеві пабліки публікують відео з місця прильоту.

На них чітко чути звуки вибухів, які, ймовірно, викликані детонацією.

Іспанія готує нову військову допомогу Україні, що включає Leopard 2, - El Pais

Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Джерела видання кажуть, що пакет допомоги включатиме:

артилерійські боєприпаси великого калібру,

легкі та важкі кулемети,

захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,

броньовані машини піхоти,

протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії,

перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2A4.

Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ

Російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму вчора вранці, 13 травня, потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини.

Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.

"На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ", - пише ASTRA.

Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього є поранені, їхня кількість уточнюється.

Командувача ОТУВ "Харків" змінили на тлі наступу росіян

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - повідомили виданню в ОСУВ "Хортиця".

При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський також заявив, що бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці.