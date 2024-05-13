ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська: де тривають бої в Харківській області

Українські воїни проводять зачистку північних околиць Вовчанська в Харківській області від росіян. При цьому почалися бої за село Стариця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Також Генштаб повідомив, що почалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. А загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

"Наші підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", - пояснили військові.

У відомстві повідомили, що на Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

Бої в Харківській області

Днями росіяни спробували прорвати оборону українських військ на півночі Харківської області і частково просунулися на цьому напрямку. Окупанти активно обстрілюють місто Вовчанськ, яке розташоване за п'ять кілометрів від кордону з РФ.

При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" опублікували відео, як на БТР знищують росіян, які намагалися закріпитися на північних околицях Вовчанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.