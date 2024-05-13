ua en ru
Пн, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Третя штурмова розбила колону росіян, які наступали в Харківській області (відео)

Харківська область, Понеділок 13 травня 2024 17:51
UA EN RU
Третя штурмова розбила колону росіян, які наступали в Харківській області (відео) Ілюстративне фото: українські військові за допомогою дронів розбили колону росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники із Третьої окремої штурмової бригади допомагають відбивати наступ росіян у Харківській області. Зокрема, вони знищили ворожу колону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову у Telegram.

Як зазначають військові Третьої штурмової, вони разом із підрозділами 66 окремої механізованої бригади та 77 бригади десантно-штурмових військ знищили танки-черепахи та БМП-2 росіян.

Цілі були знищені за допомогою ударних безпілотників та артилерії.

"Три одиниці техніки знищені безповоротно і ще чотири уражені. Противник розбігався по посадках, але частину особового складу знайшли та зачистили", - розповіли воїни.

При цьому вони уточнили, що розбито весь штурмовий підрозділ ворога.

Наступ у Харківській області

Нагадаємо, російські окупанти вже кілька днів штурмують кордон на півночі Харківської області. Прикордонна територія стала сірою зоною.

З початку такого наступу росіян їх активно знешкоджують українські Сили оборони.

Більш детально про те, що відбувається в регіоні, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Харків Війна в Україні
NEWS
Вовчанськ на мапі бойових дій. Що відбувається у місті
Вовчанськ на мапі бойових дій. Що відбувається у місті
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть