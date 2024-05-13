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Українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" (відео)

Україна, Понеділок 13 травня 2024 15:16
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Українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" (відео) Фото: ДПСУ знищила комплекс РЕБ Поле-21 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники Державної прикордонної служби спільно з побратимами із НГУ знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"На Запорізькому напрямку "пташки" прикордонників виявили станцію радіоелектронної боротьби та вогневі точки окупантів. Після цього, спільно з побратимами 23 бригади НГУ, їх розбили", - йдеться в повідомленні.

Знищення техніки та живої сили військ РФ

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Харківській області українські захисники нейтралізували цілу групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Сьогодні також стало відомо про те, що українські захисники Сухопутних військ знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.

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