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Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум, - Вучич

Понеділок 13 травня 2024 17:42
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Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум, - Вучич Архівне фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сербія покращить відносини з Україною, і найближчим часом проведе економічний форум між бізнесменами двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александра Вучича.

"Дуже хороша і коректна розмова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав президент Сербії.

За його словами, вони обговорили і домовилися про поліпшення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн.

"Також посол Сербії найближчим часом повернеться до своїх обов'язків у Києві. Ми також говорили про європейський шлях обох країн і гостру необхідність встановлення миру", - додав лідер Сербії.

Відносини Сербії та України

Варто зазначити, що Сербія не є членом ЄС і тому не підтримала санкції проти Росії. При цьому країна і не підтримала агресію Кремля проти України.

Водночас країна передавала гуманітарну допомогу Україні, наприкінці серпня минулого року вона передала Україні 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

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Сербія Вучич
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