Українські воїни в Донецькій області знищили Су-25

Збройні сили України знищили російський літак у Донецькій області. А на Харківському напрямку ворог втратив 25 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Торецькому, Куп'янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами.

Окрім цього на Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31.

Зазначається, що ЗСУ знищили Су-25 росіян у Донецькій області.

Ситуація на фронті

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни мали частковий успіх на півночі Харківської області, а українські воїни знищили майже 100 окупантів на цьому напрямку.

Крім цього бійці Третьої штурмової бригади спільно з іншими підрозділами ЗСУ знищили ворожу бронетехніку і показали відео.

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