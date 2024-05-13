Сили оборони стали більше знищувати окупантів та танків, - Міноборони
Українські воїни за останній тиждень знищили російських дронів, танків та бойових машин більше, ніж за аналогічний період раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві орієнтуються на дані ситуаційного центру минулого тижня, а саме з 6 по 12 травня. Йдеться про наступні показники:
- особовий склад - 8 730;
- танки - 105;
- бойові броньовані машини - 204;
- артилерійські установки - 237;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 253.
Фото: Інфографіка (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
У Міноборони навели статистику, згідно з якою стає ясно, що Сили оборони стали більше знищувати російських дронів, танків, бойових броньованих машин та особового складу. Спад зі знищення був зафіксований лише в артустановках.
Втрати окупантів
Варто зазначити, що росіяни зазнають значних втрат від початку вторгнення, як в особовому складі, так і в техніці. Цю інформацію підтверджували й західні розвідки.
Генштаб ЗСУ повідомляв, що загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення збільшилися до близько 484 030 солдатів.
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