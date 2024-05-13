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Сили оборони стали більше знищувати окупантів та танків, - Міноборони

Україна, Понеділок 13 травня 2024 20:21
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Сили оборони стали більше знищувати окупантів та танків, - Міноборони Архівне фото: ЗСУ стали більше знищувати окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни за останній тиждень знищили російських дронів, танків та бойових машин більше, ніж за аналогічний період раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві орієнтуються на дані ситуаційного центру минулого тижня, а саме з 6 по 12 травня. Йдеться про наступні показники:

  • особовий склад - 8 730;
  • танки - 105;
  • бойові броньовані машини - 204;
  • артилерійські установки - 237;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 253.

Сили оборони стали більше знищувати окупантів та танків, - Міноборони

Фото: Інфографіка (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У Міноборони навели статистику, згідно з якою стає ясно, що Сили оборони стали більше знищувати російських дронів, танків, бойових броньованих машин та особового складу. Спад зі знищення був зафіксований лише в артустановках.

Втрати окупантів

Варто зазначити, що росіяни зазнають значних втрат від початку вторгнення, як в особовому складі, так і в техніці. Цю інформацію підтверджували й західні розвідки.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення збільшилися до близько 484 030 солдатів.

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