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У тимчасово окупованому Сорокиному Луганській області вибухи: "приліт" по складу з БК

Луганськ, Понеділок 13 травня 2024 12:06
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У тимчасово окупованому Сорокиному Луганській області вибухи: "приліт" по складу з БК Фото: вибухи на складі РФ у Сорокиному Луганської області лунають 13 травня
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області сталися вибухи у понеділок, 13 травня. "Приліт" зафіксовано по складу з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що після "прильоту" за складом окупантів у Сорокине почалася детонація снарядів. Місцеві паблики публікують відео з місця прильоту.

На них чітко чути звуки вибухів, які, ймовірно, викликані детонацією.

Вибухи у Сорокиному

Сорокине - місто в Україні, в Луганської області. Розташоване у південно-східній частині області, за 50 км від Луганська. Тимчасово окуповане російськими військами.

Зазначимо, що вибухи на складі окупантів у Сорокиному лунають не вперше. Так, наприкінці вересня 2023 року в Сорокиному Луганської області стався вибух у районі заводу з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".

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