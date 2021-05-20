Борьба с олигархами, Донбасс, Путин: о чем говорил Зеленский на пресс-конференции

О планах

Зеленский заявил, что стремится построить страну грез.

"Будем строить страну в широком смысле этого слова, некоторые отрасли будем начинать строить с нуля", - отметил он.

Приоритетом номер один Зеленский считает построить страну без олигархов.

"Я думаю, вы чувствуете уже первые результаты. Строим страну для 40 млн, а не для сотни Forbes...страну, которая самостоятельно защищает свой суверенитет. Мы строим страну, где все будут равны перед законом", - добавил он.

"Мы строим страну без войны. Сложный путь, не очень быстрый. По кирпичам собираем этот мир. Мир должен быть крепким, навсегда. Это зависит от прочности нашей армии", - рассказал президент.

Кроме того, Зеленский анонсировал ряд мероприятий по случаю 30-летия независимости. В частности, 24 августа, в Киеве запланирован парад, а на 23 августа запланирован саммит Крымской платформы.

О войне и Путине

Зеленский отметил, что решение вопроса войны - это самый приоритетный вопрос, но этот процесс идет долго.

"Мы понимаем, что будем идти дальше в нормандском формате. Я встречался с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, считаю, что они должны поддерживать нас сильнее. Я считаю, что они в последнее время немножко ослабляют свои силы",- отметил он.

Также Зеленский вспомнил о предложении о встрече с Путиным, переговоры о которой сейчас продолжаются.

Вместе с тем, Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, что он думает о президенте РФ Владимире Путине, чтобы не провоцировать эскалацию.

Об олигархах

"Мы детально подходим к каждой норме закона об олигархах, я думаю, что он появится на следующей неделе. Мы не хотим убить большой бизнес, но мы убиваем влияние олигархической системы в Украине", - отметил Зеленский, однако, отказался назвать имена лиц, которых будет касаться этот закон.

"Называть их фамилии не буду, не боюсь никого", - сказал президент.

О деле Шеремета

"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, судов. Но я знаю подробно, что происходит. Доказательств стопроцентных нет относительно виновности или невиновности. Если осудили незаконно, я буду серьезно говорить с министром (главой МВД Арсеном Аваковым, - ред.). Может ли он остаться в такой ситуации (министром, - ред.) - нет", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что он не знает, кто стоит за убийством журналиста Павла Шеремета.

"Если бы я знал, я бы все сделал, даже то, что вне закона, чтобы их арестовать", - отметил он.

О составе своей команды

"Новые лица, которые были, они уже состарились и они уже с опытом. Если вы имеете в виду людей с мощным опытом, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей вы не увидите (в президентской команде, - ред.)", - отметил он.

Об отставке министров

Зеленский заявил, что премьер не мог работать с Максимом Степановым. Кроме того, по словам президента, у Степанова был конфликт и с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Что касается Владислава Криклия, Зеленский уточнил, что он останется в команде и получит новую должность, но не уточнил, какую именно.

О Кличко

Зеленский отметил, что председатель КГГА является вертикалью президента.

"И хочет он (мэр Киева Виталий Кличко, - ред.) этого или не хочет это так и есть. И вопрос правоохранителей, идущие обыски, так не надо было воровать деньги с бюджета...Он очень неправильно себя ведет. Правильный вопрос - что он хочет от меня? Он постоянно мне пишет, приходит на прием", - отметил Зеленский.

"Мой глава офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты (с Кличко, - ред.)", - добавил Зеленский, отвечая на вопрос, считает ли он Кличко конкурентом на предстоящих президентских выборах.

О чистке команды

"Всегда людям надо давать второй шанс, если они не воры. Я всегда людям даю второй шанс, иногда потом жалею ... Что касается Николая Тищенко (нардеп от СН, - ред.), мне действительно стыдно за некоторые его шаги, он был неправ. Он взрослый человек, должен сам нести ответственность ... Я думаю, что партия правильно сделала, что предоставила ему еще один шанс", - отметил он.

Об эскалации на Донбассе

Зеленский отметил, что другой площадки кроме нормандского формата пока нет. Он также добавил, что партнеры полностью его поддерживают и не видят альтернативы. Кроме нормандского формата, по словам Зеленского, будет прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также изучается возможность привлечения США к переговорам по Донбассу.

Он также добавил, что вероятность эскалации всегда присутствует.

"Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ. Такое напряжение может быть минимум до конца учений (военных учений РФ - ред.) - до сентября", - добавил он.

Он также отметил, что война на Донбассе должна закончиться пока Путин президент РФ.

Глава государства также не исключил, что вопрос Донбасса может быть вынесен на всеукраинский референдум.

О втором сроке

Зеленский отметил, что пока рано говорить, пойдет ли он на второй срок, поскольку пока не прошла и половина первого срока.

"Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и не сделал", - отметил он.