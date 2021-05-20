Президент Владимир Зеленский объяснил причины увольнения троих министров - здравоохранения Максима Степанова, инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко. По его словам премьер больше не мог работать со Степановым, а Криклий и Петрашко останутся в команде президента.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции .

Самая проблемная ситуация была с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Это правда, премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения господином Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию достаточно долгое время, я боялся дестабилизации в ковидное время менять министра здравоохранения. И достаточно долго я был против именно из-за дестабилизации. Осложнения их отношений, я знаю детали - почему, за что. В этой ситуации я был полностью на стороне премьер-министра Украины", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что увольнение Степанова произошло сейчас, потому что правительство не могло больше работать в таком режиме.

"Это дестабилизировало ситуацию между министром и в целом правительством ... Это сложная ситуация между министром и департаментами, между министром и главным санитарным врачом", - добавил Зеленский.

Относительно Владислава Криклия, то президент отметил, что ему и его команде в целом не удалось решить многие проблемные вопросы.

"Господин Криклий остается в действующей команде нашей. К господину Криклию много вопросов нет. Нам надо очень быстро строить страну. Это касается не только дорог. Это касается катастроф на "Укрзализныце", морских портов, государственного авиаперевозчика. Многие вещи, о которых я говорю, они не появились. Это действительно сложно. Вопрос не только к министру, вопрос к его команде. Они должны были это сделать. Я считаю, что они не смогли, не успели. Времени у меня нет", - отметил глава Украины.

При этом Зеленский отметил, что в скором времени Криклий получит новую должность.

Также в команде президента останется и Петрашко.

"Он будет оставаться в Офисе президента и будет отвечать и координировать земельной реформе и помогать господину Лещенко", - сообщил президент.