Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Президент Владимир Зеленский собрал пресс-конференцию в полдень 20 мая. Глава государства встречается с журналистами на территории авиационного завода "Антонов" во вторую годовщину своей каденции.

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12:34 У Зеленского спросили о его предвыборных обещаниях – положить конец нескольким эпохам. В ответ он сказал "не помню, была ли там эпоха Медведчука".

"Насчет коррупции – мы чистим. Эти вертикали в каждой институции нашей страны, в каждом министерстве, в парламенте. Большое влияние этих людей. Я думаю, мы ее закончим (эпоху, - ред.)", - сказал президент.

"Что касается бедности - не все зависит от меня. Я жму на правительство, чтобы они поднимали минималку. им непросто с наполнением бюджета. экономика развивается медленно из-за ковида. Эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда государство будет диджитализовано. Все это будет", - добавил он.

12:30 Президент рассказал, что вчера на заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться об открытии КПВВ на Донбассе.

Кроме того, Зеленский отметил, что в последнее время поддержка Украины со стороны Франции и Германии ослабла.

12:22 Зеленский рассказал о праздновании Дня независимости Украины. По его словам, этот праздник украинцы запомнят навсегда. 23 августа по всей Украине будут подняты специально построенные к этой дате флаги. Также пройдет первый саммит по деоккупации Крымского полуострова.

Кроме того, состоится первый "саммит первых леди и джентельменов", на которых будут рассматриваться важные вопросы. По словам Зеленского, этот саммит будет проводится регулярно и всегда в Украине.

24 августа пройдет большой военный парад – и на суше, и на воде – на Днепре и в Одессе. Также в этот день вечером состоится концерт украинских звезд на Олимпийском.

12:15 В речи президент назвал приоритеты своей работы. Среди них он выделил деолигархизацию, строительство дорог, развитие "страны в смартфоне", земельную реформу.

"Самый главный приоритет - мы строим страну без войны. Мир должен быть крепкий, навсегда. И это зависит от мощи нашей армии. Она должна быть крепкой", - заявил Зеленский.

12:12 Зеленский объяснил, почему собрал пресс-конференцию на ГП "Антонов".

"Ми находимся на территории легендарного завода Антонов. Почему мы здесь – это ответ на вопрос, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей Украины. Позади меня находится самолет Руслан. Последний раз мы построили такой самолет в 1994 году. Справа от нас находится недостроенная "Мрия" Украины. А слева – новый фюзеляж АН 178, который мы начали строить", - сказал президент.

12:05 Пресс-конференция Зеленского началась. Общение президента с журналистами продлится около 3 часов.

11:30 Так выглядит локация, где пройдет пресс-конференция - в ангаре ГП "Антонов". В центре размещен самолет "Руслан", а сбоку стоит самолет, на котором написано "Украинской "Мрие" быть".

11:00 Возле ГП "Антонов" уже собралась очередь из журналистов. Они ждут, когда можно будет зайти на территорию проведения пресс-конференции.

Фото РБК-Украина

Время и место проведения

Большая пресс-конференция Владимира Зеленского организована в Киеве на ГП "Антонов" по ул. Академика Туполева, 1. Начало - в 12:00. Журналисты могут попасть на территорию завода с 10:30 при наличии аккредитации.

Встреча приурочена к дате инаугурации президента. В 2019 году 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях на украинском, английском языках и с сурдопереводом.

Зеленский отчитается об итогах 2 лет работы

Встреча Владимира Зеленского с представителями СМИ посвящена достигнутым результатам двухлетней работы на посту. Кроме того, планируется обсуждение ключевых решений и направлений деятельности президента на третий год его каденции.

Как пояснили в Офисе президента накануне пресс-конференции, "Зеленский хочет, чтобы общество понимало мотивы принятия тех или иных государственных решений и знало, чего ожидать от государственных институтов".

Число участников конференции могут ограничить

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Владимир Зеленский регулярно общается с журналистами на официальных мероприятиях и во время поездок, однако эта встреча пройдет в "более широком формате".

При этом из-за карантина во время пресс-конференции будут предусмотрены все необходимые противоэпидемические меры. Так, возможно ограничение допуска журналистов на мероприятие.

Пресс-конференция 2020 в условиях карантина

В прошлом году Владимир Зеленский общался со СМИ также 20 мая. Пресс-конференция прошла в парковой зоне Мариинского дворца под открытым небом.

Первоначальным планам проведения встречи президента с журналистами в апреле помешал жесткий локдаун. Ее перенесли на май, а вместо презентовали фильм "Год президентства Зеленского".

Однако и после ослабления карантина в пресс-конференции смогло принять участие только ограниченное число журналистов. Ряду представителей новостных изданий отказали в аккредитации.

Президент ответил на вопросы о минских переговорах, ситуации на Донбассе, прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Также были затронуты темы большой приватизации предприятий, кадровые назначения в правительстве. Зеленский рассказал о возможности баллотироваться на второй срок.