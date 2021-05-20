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Зеленский рассказал о запланированном параде на День Независимости Украины

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 12:34
Зеленский рассказал о запланированном параде на День Независимости Украины Фото: президент Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на День Независимости, 24 августа, пройдет военный парад. В целом 30-летие независимости будет отмечаться три дня - с 22 по 24 августа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 20 мая.

По его словам, парад будет проводиться как на суши, так и на воде.

"24 августа будет парад к 30-летию Независимости Украины. Парад будет военный. Парад будет большой. Как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - рассказал Зеленский.

После парада, вечером, 24 августа, планируется большой концерт с участием украинских звезд на НСК "Олимпийском".

Накануне, 22 августа, планируется проведении новой премии, на которой награды получат "великие украинцы".

"22 августа мы будем отмечать великих украинцев. Будет основана премия, которая имеет аналоги в западных странах. Это будут легенды, которые прославляют Украину как в Украине, так и за пределами страны во всем мире. Будет награждения, будет большой концерт", - добавил Зеленский.

Также президент отметил, что в рамках празднования 30-летния независимости будут проводиться двусторонние встречи с лидерами других стран.

Напомним, в 2019 году Зеленский отказался от парада на День независимости, чтобы направить деньги на нужды военных.

Ранее сообщалось, что из-за празднования Дня Независимости в Украине перенесут рабочий день.

Также РБК-Украина писало, что за последние 10 лет у украинцев улучшилось отношение ко Дню Независимости.

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