Закон об олигархах почти готов, его опубликуют на следующей неделе, - президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах почти готов. Его могут опубликовать уже на следующей неделе.

По его словам, документ уже практически полностью готов, но есть "некоторые детали", которые необходимо уточнить.

"Этого закона до сих пор нет, потому что мы подробно подходим к каждой нормы. Закон в принципе готов, он написан. Я думаю он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране", - заявил Зеленский.

Он отметил, что законопроект позволит убрать влияние олигархов на масс-медиа, на политику, на чиновников.

"Если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре, и тогда этот большой бизнес может потерять часть активов, находящихся за рубежом. Цена их активов как в Украине, так и за рубежом будет уменьшена. Не благодаря санкциям государства Украина, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне как олигарх", - пояснил президент.