ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский: мы должны прекратить войну, пока Путин - президент РФ

Новина українською →
Четверг 20 мая 2021 14:09
Зеленский: мы должны прекратить войну, пока Путин - президент РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно прекратить войну на Донбассе пока Владимир Путин на посту президента Российской Федерации. Он подчеркнул необходимость прямых переговоров с Путиным.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу и я в это верю", - сказал Зеленский.

Отметим, что следующие выборы президента РФ пройдут в 2024 году. Недавно Путин подписал закон, согласно которому сможет еще дважды выдвигать свою кандидатуру - в 2024 и 2030 годах.

Напомним, на сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что Офис Зеленского ведет переговоры с Кремлем относительно встречи.

Вскоре в Кремле подтвердили, что подготовка встречи действительно идет, но процесс на сегодня продвигается непросто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют