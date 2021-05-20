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Зеленский исключил возвращение Гройсмана, Тимошенко и Яценюка к власти

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Киев, Четверг 20 мая 2021 13:12
Зеленский исключил возвращение Гройсмана, Тимошенко и Яценюка к власти Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский исключает, что при его президентстве к власти могут вернуться такие люди как Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк. По его мнению, новые лица во власти уже набрались опыта.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

В частности, Зеленскому задали вопрос о том, есть ли вероятность того, что представители предыдущей власти могут стать частью его команды.

"Новые лица, которые были, они уже состарились и они уже с опытом… Если вы имеете в виду людей с "мощным опытом", как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей вы не увидите", - отметил президент.

Отметим, Владимир Гройсман занимал пост премьер-министра в 2016-2019 годах, Арсений Яценюк возглавлял правительство с 2014 по 2016 год. Юлия Тимошенко является лидером "Батькивщины", была премьером в 2005 году и с 2007 по 2010 год.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что поднимет вопрос об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, если выяснится, что подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.

Он также рассказал, что закон об олигархах почти готов и его текст опубликуют на следующей неделе.

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