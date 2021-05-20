Боротьба з олігархами, Донбас, Путін: про що говорив Зеленський на прес-конференції

Про плани

Зеленський заявив, що прагне побудувати країну мрій.

"Будемо будувати країну в широкому сенсі цього слова, деякі галузі будемо починати будувати з нуля", - зазначив він.

Пріоритетом номер один Зеленський вважає побудувати країну без олігархів.

"Я думаю, ви відчуваєте вже перші результати. Будуємо країну для 40 млн, а не для сотні Forbes...країну, яка самостійно захищає свій суверенітет. Ми будуємо країну, де всі будуть рівні перед законом", - додав він.

"Ми будуємо країну без війни. Складний шлях, не дуже швидкий. По цеглинах збираємо цей мир. Мир повинен бути міцний, назавжди. Це залежить від міцності нашої армії", - розповів президент.

Крім того, Зеленський анонсував низку заходів з нагоди 30-річчя незалежності. Зокрема, 24 серпня, у Києві заплановано парад, а на 23 серпня заплановано саміт Кримської платформи.

Про війну та Путіна

Зеленський зазначив, що вирішення питання війни - це пріоритетніше питання, але цей процес іде довго.

"Ми розуміємо, що будемо іти далі в нормандському форматі. Я зустрічався з президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вважаю, що вони повинні підтримувати нас сильніше. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої сили", - зазначив він.

Також Зеленський згадав про пропозицію щодо зустрічі з Путіним, перемовини про яку наразі тривають.

Разом з тим, Зеленський не став відповідати на питання про те, що він думає про президента РФ Володимира Путіна, щоб не провокувати ескалацію.

Про олігархів

"Ми детально підходимо до кожної норми закону про олігархів, я думаю, що він з'явиться наступного тижня. Ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми вбиваємо вплив олігархічної системи в Україні", - зазначив Зеленський, однак, відмовився назвати імена осіб, яких стосуватиметься цей закон.

"Називати їх прізвища не буду, не боюсь нікого", - сказав президент.

Про справу Шеремета

"Я не втручаюсь в діяльність правоохоронних органів, суду. Але я знаю детально, що відбувається. Доказів стовідсоткових немає щодо винуватості чи невинуватості. Якщо засудили незаконно, я буду серйозно говорити з міністром (очільником МВС Арсеном Аваковим, - ред.). Чи він може залишитись в такій ситуації (міністром, - ред.) - ні", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що він не знає, хто стоїть за вбивством журналіста Павла Шеремета.

"Якби я знав, я б все зробив, навіть те, що поза законом, щоб їх заарештувати", - зазначив він.

Про склад своєї команди

"Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом. Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей ви не побачите (в президентській команді, - ред.)", - зазначив він.

Про відставку міністрів

Зеленський заявив, що прем'єр більше не міг працювати з Максимом Степановим. Крім того, за словами президента, у Степанова був конфлікт і з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Щодо Владислава Криклія, Зеленський уточнив, що він залишиться в команді і отримає нову посаду, але не уточнив, яку саме.

Про Кличка

Зеленський зазначив, що голова КМДА є вертикаллю президента.

"І хоче він (мер Києва Віталій Кличко, - ред.) цього чи не хоче це так і є. І питання правоохоронців, що йдуть обшуки, так не треба було вкрадати гроші з бюджету..Він дуже не правильно себе поводить. Правильне питання - що він хоче від мене? Він постійно мені пише, приходить на прийом", - зазначив Зеленський.

"Мій голова офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти (з Кличко, - ред.)", - додав Зеленський, відповідаючи на питання, чи вважає він Кличка конкурентом на майбутніх президентських виборах.

Про очищення команди

"Завжди людям треба давати другий шанс, якщо вони не злодії. Я завжди людям даю другий шанс, іноді потім жалкую...Щодо Миколи Тищенка (нардеп від СН, - ред.), мені дійсно соромно за деякі його кроки, він був неправий. Він доросла людина, повинен сам нести відповідальність...Я думаю, що партія правильно зробила, що надала йому ще один шанс", - зазначив він.

Про ескалацію на Донбасі

Зеленський зазначив, що іншого майданчика окрім нормандського формату поки що немає. Він також додав, що партнери повністю його підтримують і не бачать альтернативи. Окрім нормандського формату, за словами Зеленського, буде пряма розмова з президентом РФ Володимиром Путіним, а також вивчається можливість залучення США до переговорів щодо Донбасу.

Він також додав, що ймовірність ескалації завжди присутня.

"Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових РФ. Така напруга може бути мінімум до кінця навчань (військових навчань РФ, - ред.) - до вересня", - додав він.

Він також зазначив, що війна на Донбасі має закінчитися поки Путін президент РФ.

Глава держави також не виключив, що питання Донбасу може бути винесено на всеукраїнський референдум.

Про другий термін

Зеленський зазначив, що наразі зарано говорити, чи піде він на другий термін, оскільки наразі не пройшла й половина першого терміну.

"Це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і не зробив", - зазначив він.