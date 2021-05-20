Зеленский о Нормандии: Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Но Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.

По его словам, дальше для решения конфликта на Донбассе будут несколько направлений работы власти.

"У меня была встреча с президентом Макроном, по видео с Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее... Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по РФ", - сказал президент.

Зеленский заявил, что это связано с экономической ситуацией, давлением на бизнес, санкциями, в частности по "Северному потоку-2".