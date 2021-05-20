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Зеленский о Нормандии: Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России

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Киев, Четверг 20 мая 2021 12:32
Зеленский о Нормандии: Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Но Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.

Об этом заявил на пресс-конференции украинский лидер.

По его словам, дальше для решения конфликта на Донбассе будут несколько направлений работы власти.

"У меня была встреча с президентом Макроном, по видео с Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее... Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по РФ", - сказал президент.

Зеленский заявил, что это связано с экономической ситуацией, давлением на бизнес, санкциями, в частности по "Северному потоку-2".

Напомним, Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной.

Также он пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины.

Ранее украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.

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