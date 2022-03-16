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Противотанковые комплексы, ПВО и боеприпасы. США передадут Украине военное оборудование, - Байден

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 19:22
Противотанковые комплексы, ПВО и боеприпасы. США передадут Украине военное оборудование, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки передадут Украине военное оборудование. Речь идет о тысячах противотанковых комплексов, 800 систем ПВО и миллионах боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

На текущей неделе США передадут Украине оборонную помощь на 1 млрд долларов.

По словам Байдена, поставки будут включать:

  • 800 систем ПВО;
  • 9 тысяч противотанковых комплексов;
  • 7 тысяч единиц стрелкового оружия;
  • 20 млн боеприпасов;
  • беспилотники.

"Американский народ стойко поддерживать народ Украины перед аморальным и неэтичным нападением Путина на гражданское население. Мы единые в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать их, пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание",- заявил президент.

В Госспецсвязи раскрыли больше подробностей касаемо пакета военной помощи. США передадут нашей стране:

  • 800 зенитных систем Stinger;
  • 2000 Javelin, 1000 единиц легкого противоброневого оружия и 6000 противоброневых систем AT-4;
  • 100 тактических беспилотных летательных систем;
  • 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей;
  • Более 20 миллионов патронов стрелкового оружия и гранатометов и минометов;
  • 25 000 комплектов бронежилетов;
  • 25 000 шлемов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Байден подписал бюджет, который предусматривает помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

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