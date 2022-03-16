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Зеленский о провокации с бегущей строкой: могу предложить сложить оружие военным РФ

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Киев, Среда 16 марта 2022 13:13
Зеленский о провокации с бегущей строкой: могу предложить сложить оружие военным РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на провокацию с бегущей строкой на ТВ. Якобы он призывал Вооруженные силы "сложить оружие и разойтись по домам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Что касается последней детской провокации о том, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации и возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, детей и семьи", - отметил он.

Он добавил, что украинская армия не сложит оружие до самой победы.

Напомним, сегодня в эфире телеканала "Украина 24" пустили фейковое обращение Зеленского в бегущей строке, в котором он якобы призывает Вооруженные силы Украины сложить оружие.

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