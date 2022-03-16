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В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей

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Мариуполь, Среда 16 марта 2022 18:47
В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей Оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе (planeta.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении скрывались сотни людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

"Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

В театре скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. Многие местные жители прятались в нем с маленькими детьми.

Отмечается, что этот театр был прибежищем, в котором люди спасались от обстрелов.

В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людейВ Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей

В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр (t.me informatsia_obstanovka)

В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людейНа Драматический театр в Мариуполе сбросили бомбу (t.me.mariupolnow)

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя гуманитарным коридором выехало почти 20 тысяч человек.

Также мы писали, что ВСУ отбили вражеские атаки на Мариуполь и заставили отступить с потерями.

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