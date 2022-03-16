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Россию официально изгнали из Совета Европы

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Среда 16 марта 2022 15:22
Россию официально изгнали из Совета Европы Фото: Спуск флага РФ (twitter.com/PACE_News)
Автор: Антон Федорцив

Внеочередное заседание Комитета министров завершилось исключением России из перечня членов Совета Европы. РФ присоединилась к организации в феврале 1996 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Совета Европы.

Россия официально перестала быть членом Совета Европы. Комитет министров использовал статью 8 Устава Совета Европы для обоснования своего решения.

В частности, РФ наказали за нарушение базовых норм сотрудничества европейских стран. Накануне исключение России поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы.

10 марта Россия изъявила желание самостоятельно выйти из организации с 1 января 2023-го. Однако в Совете Европы избрали путь её немедленного исключения.

Напомним, что ПАСЕ признала Приднестровье зоной российской оккупации на территории Молдовы.

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