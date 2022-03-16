ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины

Новина українською →
Гаага, Среда 16 марта 2022 17:39
Суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины Фото: заседание суда в Гааге (facebook Елены Зеркаль)
Автор: Юлия Бойко

Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - отметил он.

Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по отношению к России:

  • немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины в феврале 24 февраля 2022 года;
  • обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролирует Россия, не предпринимали шаги по продолжению военной операции.

Дело о "геноциде"

Украина в своим иске настаивала на том, что Россия ложно утверждала о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях, что стало основанием для признания так называемых "ЛДНР" и началом "специальной военной операции" против Украины.

Таким образом, Киев оспорил основания Москвы для начала вторжения и требовал принять меры для завершения войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина внесла пункт о репарациях в свой иск против России.

Все подробности в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Гаага Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами