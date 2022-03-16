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Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг

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Брюссель, Среда 16 марта 2022 18:13
Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека на пресс-конференции в Брюсселе.

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единая позиция наших союзников", - сказал Столтенберг.

Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".

"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО прибегнет к действиям, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", - добавил Столтенберг.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он в очередной раз призвал закрыть небо над нашей страной или же передать средства противовоздушной обороны.

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