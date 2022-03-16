В Киеве обломок вражеского снаряда попал в многоэтажку. Есть пострадавшие

По Киеву нанесен удар ракетой утром 16 марта. В результате вражеского обстрела украинской столицы обломок снаряда попал в жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе. Произошел обвал здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом", - говорится в сообщении

По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.

В результате вражеского обстрела 16 марта произошел обвал в 12-этажке в Шевченковском районе Киева (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

В ГСЧС рассказали, что на месте было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. Были ликвидированы отдельные очаги пожара.

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву утром 16 марта и попали в многоэтажку (фото: facebook.com/DSNSKyiv)