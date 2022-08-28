"Украина победит в армрестлинге Путина": Джонсон обратился к британцам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британцам, призвав быть готовым к последствиям энергетического кризиса и выразив уверенность в победе Украины, вторжение в которую спровоцировало этот кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mail on Sunday .

Ближайшие месяцы будут тяжелыми - "возможно, очень тяжелыми", пишет Джонсон, счета за электроэнергию будут "ошеломляющими", а стоимость отопления домов многих уже сейчас пугает:

"И все же я как никогда уверен, что мы пройдем этот путь и что Британия станет более сильной и процветающей", - заявил он.

По его словам, ранее стране удалось справиться с ростом мировых цен, вызванным последствиями Covid - однако никто не мог предугадать "жестокое и иррациональное" нападение на Украину, "на ни в чем не повинную европейскую страну".

"Именно варварское вторжение Путина напугало энергетические рынки", - констатирует британский премьер.

Он признает, что "война Путина дорого обходится британским потребителям": "Ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, Путин это знает. Ему это нравится". Тем не менее, по мнению Джонсона, Россия не сможет заставить снять санкции и "клянчить российскую нефть и газ", а также подталкивать украинцев к заключению сделки с тираном в Кремле.

"В этом жестоком армрестлинге украинский народ может победить и победит. Так будет и с Британией", - заявил он.

С каждым месяцем позиции Путина слабеют, считает Джонсон: Его способность запугивать и шантажировать уменьшается. А позиции Британии будут укрепляться.

Перечислив меры поддержки, оказываемой властями британцам, а также шаги по отказу от российских энергоносителей, автор в конце своей большой статьи приходит к заключению, что Британия должна продолжать поддерживать украинцев, чьи военные успехи он называет замечательными. И призывает Запад удвоить поддержку.

Отставка Джонсона

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании.

Так, он будет оставаться на этой должности, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и лидер британского правительства. Ожидается, что официальное объявление нового премьер-министра состоится уже в начале октября.

Добавим, 24 августа Джонсон с официальным визитом прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом ранее перед его визитом британские СМИ сообщали, что он планировал прощальный визит в Украину.

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