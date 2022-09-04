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В Украине он Джонсонюк. Зеленский рассказал о помощи премьера Британии с первых дней войны

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Лондон, Воскресенье 04 сентября 2022 11:20
В Украине он Джонсонюк. Зеленский рассказал о помощи премьера Британии с первых дней войны Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вскоре покинет свой пост, с первых дней полномасштабного вторжения помогал Украине и стал "настоящим другом" для украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал The Mail on Sunday, который написал президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что Джонсон еще в начале февраля изъявил желание помогать Украине. В первые часы войны премьер Британии был одним из первых лидеров, который позвонил президенту.

Глава государства поблагодарил Джонсона за быструю и решительную помощь, а также за политическую волю, поскольку "не так много политиков готовы это сделать".

"При каждой встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: "Что еще? Что вам еще нужно?". Это стало нашим девизом, гарантирующим эффективный прогресс и движение вперед", - написал гарант.

Зеленский заявил, что британский премьер стал "настоящим другом" для украинцев. Он также напомнил о визите Джонсона в Киев в апреле. Тогда популярность британского политика в Украине резко возросла.

"Мы даже начали обращаться к нему тепло и с юмором. "Борис Джонсонюк" - украинская фамилия, если поставить ударение на последний слог в его Instagram-аккаунте", - отметил Зеленский.

При этом президент выразил надежду, что будущий глава правительства Великобритании станет для Украины не меньшим другом.

"За несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в Британии завершилось голосование за нового премьер-министра. Уже завтра, 5 сентября, станет известно, кто займет пост главы правительства - действующий министр иностранных дел Лиз Трасс или экс-глава Министерства финансов Риши Сунак.

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Владимир Зеленский Премьер-министр Великобритания Борис Джонсон
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