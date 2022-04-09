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Джонсон приехал в Киев. Он начал встречу с Зеленским

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Суббота 09 апреля 2022 16:48
Джонсон приехал в Киев. Он начал встречу с Зеленским Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Британии Борис Джонсон совершил визит в Киев. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский проводит с ним встречу с глазу на глаз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Сибихи.

"Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - пишет Сибиха.

Стоит добавить, что встреча Зеленского и Джонсона не была анонсированной. Однако ранее британский премьер заявлял, что хочет посетить Киев, несмотря на войну в Украине.

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