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Британия начала военные учения бойцов ВСУ: чему их научат

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Суббота 09 июля 2022 14:26
Британия начала военные учения бойцов ВСУ: чему их научат Фото: Британия начала военные учения бойцов ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британию прибыл первый отряд украинских военных, участвующих в крупной военной программе страны. В ближайшие месяцы будут подготовлены до 10 тысяч солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии.

Военная программа является частью долгосрочного обязательства Великобритании по поддержке Украины в борьбе против России.

"Используя опыт британской армии мирового класса, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, защищая суверенитет своей страны и право на выбор собственного будущего", - заявил министр обороны Бен Уоллес.

Во время обучения новобранцы, которые не имеют практически никакого военного опыта, получат навыки, необходимые для эффективного участия в боевых действиях. Курс включает обращение с оружием, оказание первой помощи, полевые работы и тактику патрулирования.

В то же время Британия предоставит одежду и снаряжение для поддержки солдат во время их подготовки и отправки в Украину. Каждый боец получит:

  • средства индивидуальной защиты, шлем, бронежилет, защитные очки и прочее;
  • полевую форму и обувь;
  • одежда для холодной и влажной погоды;
  • спальные мешки и инструменты для копания траншей.

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